Giovedì 4 Settembre 2025

Raffaele Bonanni
5 set 2025
Cremlino, europei intralciano la risoluzione del conflitto

Peskov, tentano di fare dell'Ucraina il centro dell'anti-Russia

Dura presa di posizione del Cremlino nei confronti dei Paesi europei accusati di "ostacolare" la risoluzione del conflitto in Ucraina. "Gli europei - sono le parole del portavoce di Mosca, Dmitri Peskov, in un'intervista al quotidiano russo Izvestia - ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto". Peskov accusa l'Europa di "continuare nei tentativi" di fare dell'Ucraina "il centro di tutto ciò che è anti-russo".

