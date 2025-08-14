Giovedì 14 Agosto 2025

14 ago 2025
  Cremlino, conferenza stampa Putin-Trump dopo il vertice

Cremlino, conferenza stampa Putin-Trump dopo il vertice

Vladimir Putin e Donald Trump terranno una conferenza stampa congiunta dopo il vertice di domani in Alaska. Lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalle agenzie di Mosca.

Con Vladimir Putin, tre ministri e due consiglieri presidenziali faranno parte della delegazione russa che parteciperà al vertice di domani in Alaska con Donald Trump. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov.

Insieme allo stesso Ushakov, saranno presenti il consigliere per gli investimenti stranieri Dmitriev e i ministri degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle finanze Siluanov.

