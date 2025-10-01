Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Cremlino, 'azioni legali contro chi ruba nostri capitali'
1 ott 2025
1 ott 2025
Cremlino, 'azioni legali contro chi ruba nostri capitali'

La Russia perseguirà legalmente chiunque cercherà di "rubare" i suoi capitali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax, commentando i piani europei per utilizzare i fondi congelati russi a favore dell'Ucraina. "Se qualcuno vuole rubare le nostre proprietà, i nostri asset, appropriarsene illegalmente, usufruire dei dividendi derivanti da questi asset, allora senza dubbio le persone coinvolte in questo in un modo o nell'altro saranno soggette a procedimenti giudiziari, tutte saranno chiamate a rispondere".

© Riproduzione riservata

UcrainaRussia