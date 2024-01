Cremlino, attaco su Donetsk 'mostruoso atto di terrorismo'

"Un mostruoso atto di terrorismo": così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito il bombardamento ucraino di ieri su Donetsk che ha provocato 27 morti e 25 feriti. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. "L'attacco avvenuto ieri in un mercato di Donetsk è un mostruoso atto di terrorismo perché vengono utilizzate armi che colpiscono indiscriminatamente, provocando la morte di così tante persone", ha dichiarato ancora Peskov accusando Kiev di "mostrare il suo volto bestiale" colpendo "infrastrutture civili" e "la popolazione civile". Lo riporta l'agenzia Interfax. Le forze armate russe sono a loro volta accusate di massicci bombardamenti che hanno fatto strage di civili in Ucraina tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, mentre Mosca accusa le truppe ucraine di aver ucciso 25 civili in un bombardamento su Belgorod avvenuto il 30 dicembre e considerato il più sanguinoso attacco in territorio russo dall'inizio della guerra. Secondo l'Onu, sono oltre 10.000 i civili morti accertati in Ucraina dall'inizio dell'invasione, ma il numero potrebbe essere notevolmente più alto.