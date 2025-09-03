Cremlino a Trump, 'nessuna cospirazione'

"Voglio dire che nessuno ha complottato, nessuno ha tramato nulla, non c'è nessuna cospirazione": lo ha dichiarato il consigliere per la politica estera del Cremlino Iuri Ushakov commentando le parole del presidente Usa Donald Trump. "Nessuno ci ha mai pensato, nessuno di questi tre leader", ha detto Ushakov alla tv di Stato russa riferendosi al presidente cinese Xi Jinping, a quello russo Vladimir Putin e al nordcoreano Kim Jong-un. Il Cremlino ritiene che ci fosse "ironia" nelle parole con cui il presidente Usa Donald Trump ha usato la parola "cospirare" apparentemente riferendosi ai leader di Cina, Russia e Corea del Nord. "Credo che" Trump "abbia detto, non senza ironia, che presumibilmente 'questi tre' stanno complottando contro gli Stati Uniti. Voglio dire che nessuno ha complottato, nessuno ha tramato nulla", ha detto il consigliere di Putin per la politica estera Iuri Ushakov in un'intervista alla tv di Stato russa ripresa dalla Tass.