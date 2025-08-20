Cpi, sanzioni Usa flagrante attacco a nostra indipendenza

"La Corte penale internazionale deplora l'annuncio di nuove sanzioni da parte dell'amministrazione statunitense contro i giudici della Cpi Kimberly Prost (Canada), il giudice Nicolas Guillou (Francia), il procuratore aggiunto Nazhat Shameem Khan (Figi) e il procuratore aggiunto Mame Mandiaye Niang (Senegal). Queste ulteriori designazioni seguono le precedenti di altri quattro giudici e del procuratore della Cpi", afferma in una nota. "Queste sanzioni rappresentano un flagrante attacco all'indipendenza di un'istituzione giudiziaria imparziale che opera sotto il mandato di 125 Stati parte di tutte le regioni", aggiunge.
Ultima oraCpi, sanzioni Usa flagrante attacco a nostra indipendenza