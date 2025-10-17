Giovedì 16 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Cpi, Putin in Ungheria? 'Obbligo di arresto è valido'
17 ott 2025
Cpi, Putin in Ungheria? 'Obbligo di arresto è valido'

'Procedura recesso dura un anno e non influisce su casi passati'

"Il recesso dallo Statuto di Roma ha effetto un anno dopo il deposito della notifica di recesso presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario dei trattati internazionali. Il recesso non ha alcun effetto sui procedimenti in corso o su qualsiasi questione già all'esame della Corte prima della data in cui il recesso ha avuto effetto". Lo spiega all'ANSA la Corte Penale Internazionale in merito alla validità del mandato di cattura per Vladimir Putin se farà ingresso in Ungheria. Eseguire le decisioni esecutive della Corte "è un obbligo giuridico e una responsabilità", si aggiunge.

