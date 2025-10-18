Venerdì 17 Ottobre 2025

Cpi, 'l'Italia non ha rispettato suoi obblighi su Almasri'
18 ott 2025
Cpi, 'l'Italia non ha rispettato suoi obblighi su Almasri'

Il governo ha fino al 31 ottobre per fornire nuovi chiarimenti

"L'Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d'arresto e consegna" del generale libico Almasri, "non ha rispettato i propri obblighi internazionali" di cooperazione. Lo ha stabilito la camera preliminare I della Corte penale internazionale (Cpi), che ha tuttavia deciso a maggioranza di rinviare la scelta su un eventuale deferimento dell'Italia all'assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il governo - si legge nel documento pubblicato dalla Cpi - dovrà fornire entro il 31 ottobre informazioni su eventuali procedimenti interni pertinenti e sul loro impatto sulla cooperazione con la Corte.

© Riproduzione riservata

