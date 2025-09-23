Costabile, 'la violenza di Familia tema universale e urgente'

"La violenza di genere appartiene a tutte le società, è un tema transculturale, universale e urgente da portare al pubblico soprattutto in questo momento storico. Tanto più oggi con la morte di Charlie Kirk che era un rappresentante estremo dell'America cattolica fondamentalista in cui le donne sono vittime". Così Francesco Costabile, regista calabrese 44enne, a proposito del suo film 'Familia', appena scelto dall'Italia come candidato alla selezione all'Oscar come miglior opera straniera.

"Quando mi hanno chiamato ho pensato a uno scherzo telefonico", aggiunge il regista che parla di "scelta coraggiosa".