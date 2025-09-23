Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraCostabile, 'la violenza di Familia tema universale e urgente'
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Costabile, 'la violenza di Familia tema universale e urgente'

Costabile, 'la violenza di Familia tema universale e urgente'

Candidato alla selezione per gli Oscar? Ho pensato a uno scherzo

Candidato alla selezione per gli Oscar? Ho pensato a uno scherzo

Candidato alla selezione per gli Oscar? Ho pensato a uno scherzo

"La violenza di genere appartiene a tutte le società, è un tema transculturale, universale e urgente da portare al pubblico soprattutto in questo momento storico. Tanto più oggi con la morte di Charlie Kirk che era un rappresentante estremo dell'America cattolica fondamentalista in cui le donne sono vittime". Così Francesco Costabile, regista calabrese 44enne, a proposito del suo film 'Familia', appena scelto dall'Italia come candidato alla selezione all'Oscar come miglior opera straniera.

"Quando mi hanno chiamato ho pensato a uno scherzo telefonico", aggiunge il regista che parla di "scelta coraggiosa".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaCinema