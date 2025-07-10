Costa, 'Mosca paghi per la ricostruzione dell'Ucraina'

"La ricostruzione dell'Ucraina richiederà uno sforzo massiccio e prolungato da parte della comunità internazionale, commisurato alla portata della distruzione e all'urgenza del momento. Ma dovrà anche essere fondato sulla giustizia: la Russia dovrà rispondere delle devastazioni che ha causato, l'aggressore dovrà assumersi la responsabilità di ricostruire ciò che ha cercato di distruggere". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa alla conferenza di Roma.