Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraCosta, 'Mosca paghi per la ricostruzione dell'Ucraina'
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Costa, 'Mosca paghi per la ricostruzione dell'Ucraina'

Costa, 'Mosca paghi per la ricostruzione dell'Ucraina'

'Dovrà rispondere delle devastazioni che ha causato'

'Dovrà rispondere delle devastazioni che ha causato'

'Dovrà rispondere delle devastazioni che ha causato'

"La ricostruzione dell'Ucraina richiederà uno sforzo massiccio e prolungato da parte della comunità internazionale, commisurato alla portata della distruzione e all'urgenza del momento. Ma dovrà anche essere fondato sulla giustizia: la Russia dovrà rispondere delle devastazioni che ha causato, l'aggressore dovrà assumersi la responsabilità di ricostruire ciò che ha cercato di distruggere". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa alla conferenza di Roma.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina