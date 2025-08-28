Costa, danneggiato edificio delegazione Ue in Ucraina

"Inorridito dall'ennesima notte di mortali attacchi missilistici russi contro l'Ucraina. I miei pensieri sono rivolti alle vittime ucraine e anche al personale della delegazione Ue in Ucraina, il cui edificio è stato danneggiato da questo deliberato attacco russo. L'Ue non si lascerà intimidire. L'aggressione della Russia non fa che rafforzare la nostra determinazione a stare al fianco dell'Ucraina e del suo popolo". Lo scrive su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.