Giovedì 28 Agosto 2025

Ultima oraCosta, danneggiato edificio delegazione Ue in Ucraina
28 ago 2025
Costa, danneggiato edificio delegazione Ue in Ucraina

"Inorridito dall'ennesima notte di mortali attacchi missilistici russi contro l'Ucraina. I miei pensieri sono rivolti alle vittime ucraine e anche al personale della delegazione Ue in Ucraina, il cui edificio è stato danneggiato da questo deliberato attacco russo. L'Ue non si lascerà intimidire. L'aggressione della Russia non fa che rafforzare la nostra determinazione a stare al fianco dell'Ucraina e del suo popolo". Lo scrive su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

