Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
5 set 2025
Costa, 'Budapest smetta di comprare energia dalla Russia'

Sul percorso di adesione dell'Ucraina la Commissione è stata chiara, Kiev "risponde ai criteri" finora richiesti. "L'Ungheria sostiene che l'adesione non deve avvenire durante la guerra. Questo significa quindi aumentare il sostegno militare a Kiev e, dall'altra parte, non alimentare più la macchina da guerra russa. Noi abbiamo ridotto dell'80% l'acquisto di gas e petrolio da Mosca. Resta il 20%, e dobbiamo evitarlo. La maggior parte di questa percentuale è occupata dagli acquisti dell'Ungheria: Budapest deve fermarli". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in conferenza stampa con Volodymyr Zelensky.

