Uno yankee a Windsor

Uno yankee a Windsor
19 set 2025
Costa ai 27, 'al vertice Ue proposte concrete per difesa'

Sulla difesa Ue "è giunto il momento di fare un passo avanti. Propongo di concentrarci su misure concrete in materia di capacità, con l'obiettivo di costruire una visione condivisa di ciò che ci si aspetta dall'UE e dagli Stati membri per raggiungere l'obiettivo di prontezza di difesa per il 2030.". Lo scrive il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in una lettera inviata ai leader dei 27 in vista del vertice di Copenaghen del 1 ottobre. "La nostra sicurezza è legata alla sicurezza dell'Ucraina. A Copenaghen vorrei anche discutere su come sostenere ulteriormente l'Ucraina e raggiungere una pace giusta e duratura", aggiunge.

