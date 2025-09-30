Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraCorteo pro-Pal Sapienza,occupata scienze politiche
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Corteo pro-Pal Sapienza,occupata scienze politiche

Corteo pro-Pal Sapienza,occupata scienze politiche

Al termine del corteo studentesco

Al termine del corteo studentesco

Al termine del corteo studentesco

'Blocchiamo tutto, noi la guerra non la vogliamo'. Dopo aver calato una grande bandiera palestinese, gli studenti di Sapienza contro la guerra, insieme ai movimenti Cambiare Rotta e a diversi collettivi universitari, sono entrati dentro scienze politiche bloccando le le lezioni, e battendo sulle aule, hanno annunciato di di aver occupato la facoltà di Scienze Politiche dell'ateneo romano. L'azione è arrivata al termine di un corteo studentesco che ha attraversato la città universitaria, passando in varie facoltà e dipartimenti. La mobilitazione, lanciata in solidarietà con la Palestina e a sostegno della Global Flotilla.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUniversità