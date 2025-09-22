Corteo per Gaza a Roma raggiunge la tangenziale

Il corteo per Gaza a Roma, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un lungo tragitto partito da piazza dei Cinquecento. "Ora blocchiamo tutto", scandiscono i manifestanti. E ancora: "Free free Palestine".

Alcuni manifestanti del corteo pro Gaza, arrivati sulla tangenziale come concordato con i funzionari di polizia presenti sul posto, hanno scavalcato il guard rail, invadendo la corsia opposta e bloccando il traffico. Dal corteo cori 'Palestina libera', bandiere e slogan pro Gaza.