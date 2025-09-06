Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
6 set 2025
Corteo Leoncavallo, uova e petardi contro le forze dell'ordine

Gruppo di 40 antagonisti si è staccato dalla manifestazione

Lancio di petardi e uova verso le forze dell'ordine che erano schierate sulla via che porta alla sede della prefettura di Milano, per impedire l'accesso ai manifestanti. È accaduto durante il corteo in difesa del Leoncavallo a cui stanno partecipando migliaia di persone.

All'altezza di piazza Tricolore un gruppo di antagonisti, oltre una quarantina, si è staccato dal corteo e ha lanciato uova e petardi verso le forze dell'ordine e ha acceso fumogeni. Al momento il corteo è fermo, si muove con lentezza perché l'obiettivo è arrivare in piazza Duomo alle 18, quando la piazza sarà libera al termine del Giubileo del mondo della scuola.

© Riproduzione riservata