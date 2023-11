Cortellesi incassa oltre 7 milioni

Alla seconda settimana in sala, dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma, Paola Cortellesi rimane saldamente in vetta alla classifica dei film più visti nel weekend, secondo le rilevazioni Cinetel, con un incasso di 3.514.323 euro per C'è ancora domani, che oltre ad averla protagonista insieme a Valerio Mastandrea la vede debuttare dietro la macchina da presa. In quindici giorni di programmazione il film ha superato al botteghino i 7 milioni di euro (7.031.798). Al secondo posto si piazza, al debutto, l'horror Five Nights At Freddy's, adattamento cinematografico della serie di videogiochi survival-horror uscita nel 2014, che incassa 2.623.858 euro in quattro giorni. Terza piazza per Comandante, con Pierfrancesco Favino. Il film, che ha aperto l'ultima Mostra di Venezia ed è dedicato all'orgoglio italiano nel rispetto della legge del mare per cui ogni naufrago va prima di tutto salvato, fa segnare 1.074.800 nel weekend (e 1.703.414 in sette giorni). Scivola dal secondo al quarto posto Saw X: incassa 662.487 nel fine settimana e 2.957.088 in due settimane di programmazione. Quinto è il kolossal di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, con 603.136 euro (4.486.786 in tre settimane). Seguono I Me contro Te con Vacanze in Transilvania, sesti con 527.552 euro e un totale in tre settimane di 4.215.131. Settimo posto per Anatomia di una caduta, thriller ambientato nel gelo delle Alpi francesi Palma d'oro a Cannes e passato per la Festa del Cinema di Roma, con 192.509 euro (563.466 in due settimane). New entry in ottava posizione con Joika - A un passo dal sogno di James Napier con Diane Kruger spietata allenatrice di una giovane ballerina che cerca l'ammissione al Teatro Bolshoi di Mosca, che ottiene 132.706 euro. Chiudono la top ten Assassinio a Venezia che porta a casa altri 99mila, portando il totale in otto settimane a 8 milioni 591mila euro e il thriller Retribution con 91mila euro (362mila euro in due settimane). Nel weekend, l'incasso è stato di 10.151.776 euro, in aumento del 59% rispetto al weekend precedente, e del +109.93% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando il botteghino registrò 4.838.420.