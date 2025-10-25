Cortellesi, i tagli al cinema? Non spegnere lo stimolo culturale

Con i tagli al cinema "si spegne lo stimolo culturale, si spegne un Paese, per questo ieri eravamo qui con le maestranze, perché il cinema è fatto da migliaia di lavoratori, che devono essere sostenuti come le altre categorie", Lo ha detto Paola Cortellesi, parlando con Sky Tg24 dei tagli al cinema, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, dove si è svolta la serata di premiazione.

"A volte purtroppo i lavoratori del cinema vengono dimenticati, perché se ne sa poco, perché si vede solo quello che esce fuori - ha spiegato l'attrice e regista, che era presidente di giuria del concorso Progressive Cinema - i red carpet, gli abiti scintillanti creano un po' di distanza. Invece dietro ci sono lavoratori con qualifiche incredibili e uniche, che devono essere assolutamente tutelati".