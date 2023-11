Cortellesi batte Napoleon e resta prima al botteghino

Paola Cortellesi batte Napoleon sul campo di battaglia degli incassi del week end. Anche se sul filo di lana, la regista italiana tiene testa con C'è ancora domani al kolossal di Ridley Scott uscito nelle sale italiane questo fine settimana. Ormai da 5 settimane in cartellone, il film di Cortellesi ha staccato nel week end altri 462mila biglietti per oltre 3 milioni di incassi (3.230.663) portando il totale del box office a quasi 24 milioni di euro (23.908.728), molto vicina ad Oppenheimer, ormai ad un passo dai 28 milioni di euro. Se pure secondo per un soffio, Napoleon ha invece incassato poco meno di 3 milioni di euro (2.923.354) e staccato circa 400mila biglietti (382.139). Ridley Scott ha rubato la seconda posizione a Hunger Games che nel fine settimana ha comunque incassato oltre un milione di euro (1.087.869) e che, in due settimane, ha raccolto poco più di 4 milioni. Buona posizione anche per Antonio Albanese che con la new entry Cento domeniche si piazza quarto raccogliendo più di 500mila euro (539.238). Quinta posizione, invece, per Trolls 3 - Tutti insieme che a tre settimane dall'uscita perde una posizione e porta il totale degli incassi a oltre 2 milioni di euro (2.119.214 di cui 246.718 in questo fine settimana). Scende invece dal terzo al sesto posto The Marvels che in tre settimane ha incassato oltre 3 milioni di euro (3.188.715 di cui 228.298 nel week end). Mantiene poi la settima posizione The Old Oak, il film di Ken Loach che in due settimana ha raccolto 662.870 euro di cui 193.947 nel weekend. E scende dal sesto all'ottavo posto Thanksgiving, anche lui alla seconda settimana di proiezione, che incassa 181.825 euro (662.870 in totale). Comandante di Edoardo De Angelis cede il quinto posto per ritrovarsi al nono: nel fine settimana ha incassato 126.968 euro ma in 4 settimane ha raccolto 3.449.848. Chiude la top ten un'altra new entry: Mary e lo spirito di mezzanotte, il film di Enzo D'Alò ha incassato 89.872 euro. In totale con 9 milioni 395mila euro incassati, il week end ha fatto scendere leggermente la raccolta al botteghino del 2% rispetto allo scorso fine settimana. Resta netto, invece, il recupero rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: +119,88%.