Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
Cortei a rischio, stretta su permessi a poliziotti

"Si è recentemente intensificata la mobilitazione antagonista in appoggio alla causa palestinese, contraddistinta da una ragguardevole partecipazione di persone e dall'estemporaneità delle iniziative". Per questo, indica una circolare ai questori visionata dall'ANSA "si pone la necessità di assicurare l'impiego di significative risorse, soprattutto in termini di unità del personale delle forze di polizia, indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle iniziative". Pertanto, si richiamano i questori "alla necessità di una valutazione particolarmente attenta e oculata della concessione di permessi, congedi e qualsiasi altra forma di assenza legittima al personale di polizia dall'1 al 6 ottobre".

© Riproduzione riservata