Cortei a Bologna, scontri tra antagonisti e polizia

Tensione e scontri tra i manifestanti del corteo antifascista a Bologna e la polizia, in tenuta antisommossa, sulla scalinata del Pincio. Il gruppo, partito per protestare contro il presidio dei Patrioti vicino alla stazione, ha raggiunto rapidamente via Indipendenza, percorrendo via Irnerio. Ad un certo punto in tanti dal corteo antagonista si sono diretti con il volto coperto verso il parco della Montagnola fin sulla scalinata, dove c'è stato il contatto con le forze dell'ordine. C'è stato lancio di fumogeni e petardi. I due gruppi si sono fronteggiati a distanza, divisi da cordoni delle forze dell'ordine e dai cantieri del tram. Al corteo, che poi si è concluso tornando in piazza Nettuno, hanno partecipato circa mille persone, mentre altri 200 anarchici contemporaneamente si sono mossi da piazza dell'Unità.