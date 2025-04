Nuova vittoria temporanea per l'amministrazione Trump grazie ad una sentenza della Corte Suprema. Il massimo tribunale americano ha, infatti, bloccato l'ordine di un giudice di grado inferiore che richiedeva la riassunzione 16.000 dipendenti federali in prova licenziati, nei dipartimenti di Agricoltura, Difesa, Energia, Interni, Tesoro e per i Veterani.