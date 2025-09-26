Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Italiani re degli sprechi
Corte Suprema autorizza Trump a congelare aiuti esteri
26 set 2025
26 set 2025
Corte Suprema autorizza Trump a congelare aiuti esteri

Oltre 4 miliardi in cibo, medicine e sviluppo in tutto il mondo

Vittoria per Donald Trump. La Corte Suprema americana ha dato il via libera all'amministrazione per congelare, per ora, oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri. Lo riporta il Washington Post. I massimi giudici hanno revocato un'ingiunzione preliminare emessa da un tribunale federale che aveva stabilito che il presidente aveva usurpato il potere di bilancio del Congresso rifiutandosi di spendere miliardi di dollari stanziati per cibo, medicine e sviluppo in tutto il mondo.

