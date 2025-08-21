Mercoledì 20 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Corte Ny annulla la sanzione da 500 mln per frode a Trump

Ma il presidente 'resta responsabile' del reato

Ma il presidente 'resta responsabile' del reato

Ma il presidente 'resta responsabile' del reato

Una corte d'appello di New York ha annullato la sentenza di condanna da quasi mezzo miliardo di dollari contro Donald Trump nel caso di frode civile intentato dalla procuratrice generale dello Stato, Letitia James. Lo riporta la Cnn.

La decisione, che non è stata unanime, lascia comunque il presidente responsabile di frode. "Sebbene il provvedimento ingiuntivo ordinato dalla corte sia ben strutturato, l'ordinanza di restituzione è una multa eccessiva che viola l'ottavo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti", si legge nella sentenza.

