Corte dei Conti, domani consiglio su caso Degni

Domani pomeriggio, in un'adunanza straordinaria del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, saranno esaminate le dichiarazioni pubblicate su un social network dal consigliere della Corte Marcello Degni. Secondo quanto apprende l'ANSA, il Consiglio di Presidenza è stato convocato in videoconferenza per le ore 17. Si tratta dell'organo di autogoverno della Corte, competente in tutte le materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati della Corte dei Conti, nonché sui procedimenti disciplinari. L'iter prevede il confronto con il consigliere oggetto dei rilievi e la possibilità di fornire spiegazioni.