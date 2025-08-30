Corte d'appello Usa, 'dazi Trump in gran parte illegali'

Una corte d'appello Usa ha stabilito che la maggior parte dei dazi di Trump sono illegali, compromettendo l'uso che il presidente ne fa come strumento chiave di politica economica internazionale. "La legge conferisce al presidente un'autorità significativa per intraprendere una serie di azioni in risposta a un'emergenza nazionale dichiarata, ma nessuna di queste azioni include esplicitamente il potere di imporre tariffe, dazi o simili, o il potere di tassare", afferma la corte. I giudici hanno consentito che i dazi restino in vigore fino al 14 ottobre per dare al governo Trump la possibilità di presentare ricorso alla Corte Suprema.