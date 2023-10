Corte Conti, non mettere in dubbio le azioni dei pm contabili

In questi momenti, con l'afflusso e l'impiego dei fondi del Pnrr, è fondamentale non delegittimare, bensì rafforzare e sostenere l'azione dei pubblici ministeri contabili, che, nell'interesse di tutti, al servizio del Paese, operano in continuità rispetto al loro passato, nel segno dei principi e dei valori che ispirano la nostra Carta Costituzionale. Così ha affermato il Procuratore Generale della Corte dei Conti, Angelo Canale, nel suo intervento al convegno di studi organizzato dalla Magistratura Contabile, in corso da oggi fino a domani a Palermo.