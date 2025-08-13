Mercoledì 13 Agosto 2025

13 ago 2025
Corte appello autorizza Trump a bloccare fondi all'estero

La Corte d'appello per il District of Columbia ha revocato l'ordinanza di un tribunale inferiore che imponeva all'amministrazione di Donald Trump di ripristinare miliardi di dollari di aiuti all'estero. Lo riporta il New York Times. Secondo la Corte il giudice Amir Ali, nominato da Joe Biden, ha "commesso un errore" quando a marzo ha sbloccato i finanziamenti dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) congelati dal presidente americano nel suo primo giorno alla Casa Bianca.

