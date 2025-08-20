Corsa alle Labubu, il produttore cinese triplica le vendite

La corsa alle bambole Labubu fa triplicare le vendite del produttore cinese di giocattoli Pop Mart. Nei primi sei mesi dell'anno sono salite a 1,93 miliardi di dollari mentre l'utile netto è balzato di quasi il 400%. Un balzo che ha trasformato Pop Mart in una delle aziende di giocattoli che vale di più al mondo, con un valore maggiore - riporta il Financial Times - di Hasbro e Mattel insieme. I titoli della società, quotata a Hong Kong, sono saliti del 570% nell'ultimo anno, rendendo il fondatore Wang Ning il decimo uomo più ricco della Cina.