Corrispondente di guerra di Channel One uccisa da mina a Belgorod

Una corrispondente di guerra del principale canale televisivo statale russo, Channel One, è stata uccisa da una mina nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Lo ha fatto sapere l'emittente televisiva.

"La corrispondente di guerra di Channel One, Anna Prokofieva, è morta mentre svolgeva il suo dovere professionale. È successo nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina", ha dichiarato il canale televisivo. "La troupe cinematografica di Channel One è incappata in una mina nemica".