Corridoio tra Gaza e Israele, popolazione tra 10-13

Esortiamo gli abitanti di Gaza a lasciare Gaza City e il nord della Striscia e a spostarsi a sud del Wadi Gaza per la loro sicurezza. Avichay Adraee, portavoce militare, ha reso noto che tra le ore 10:00 e le 13:00 (ora locale) Israele non colpirà l'itinerario indicato dalla nostra cartina per raggiungere quella zona. Perciò, per la loro sicurezza, sfruttino questo breve lasso di tempo per andare a sud. Adraee ha inoltre assicurato che i dirigenti di Hamas hanno già provveduto alla protezione loro e delle loro famiglie.