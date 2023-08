Corea Nord: Kim licenzia il capo militare, si prepara a guerra

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha licenziato il suo generale di punta e ha chiesto all'esercito di intensificare i preparativi per la guerra "in modo offensivo", incluso un aumento della produzione di armi ed esercitazioni più frequenti: lo riporta l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna. Kim ha licenziato il capo dello Stato Maggiore Pak Su Il, sostituendolo con il vice maresciallo Ri Yong Gil, durante una riunione della Commissione militare centrale tenuta ieri, pochi giorni dopo la sua visita ad alcune importanti fabbriche di armi. Secondo la Kcna, l'ordine del giorno dell'incontro della riunione di ieri era "la questione dei preparativi di guerra completi", tra cui la necessità di "procurarsi mezzi d'attacco più potenti" per garantire "la perfetta preparazione militare per una guerra". Kim ha invitato "tutti gli stabilimenti industriali di munizioni a rafforzare la produzione di massa di varie armi e attrezzature". Il leader nordcoreano "ha inoltre invitato a condurre attivamente esercitazioni di guerra per far funzionare in modo efficiente le armi e gli equipaggiamenti più recenti", ha aggiunto l'agenzia di stampa. (ANSA-AFP).