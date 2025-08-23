Venerdì 22 Agosto 2025

La storia a piccoli passi
23 ago 2025
Corea Nord, 'il Sud ha sparato colpi di avvertimento a confine'

La Corea del Nord ha accusato il Sud di aver sparato colpi di avvertimento contro le sue truppe vicino al confine, affermando che ciò rischia di aumentare la tensione a livelli "incontrollabili". Lo scontro è avvenuto martedì, mentre i soldati nordcoreani stavano lavorando per sigillare definitivamente il confine fortemente fortificato che divide la penisola, ha riferito l'agenzia di stampa statale Kcna, citando una dichiarazione del Tenente Generale dell'Esercito Ko Jong Chol.

