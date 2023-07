Corea del Sud nomina Lee Do-hoon nuovo ambasciatore in Russia

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha nominato l'ex secondo viceministro degli Esteri Lee Do-hoon come nuovo ambasciatore del paese asiatico in Russia, secondo quanto riportato oggi dall'agenzia di stampa Yonhap. Sostituirà Chang Ho-jin, che in precedenza era stato promosso alla carica di primo viceministro degli Esteri della Corea del Sud. Lee ha servito anche come inviato di Seul di più alto rango per le questioni nucleari.