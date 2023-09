Corea del Nord, Potere Nucleare nella Costituzione

SEOUL, 28 SET - La legislatura della Corea del Nord ha reso definitivo lo status del paese come potenza nucleare nella costituzione. Lo hanno annunciato i media statali. "La politica di rafforzamento della forza nucleare della RPDC è stata stabilita come legge fondamentale dello Stato, che nessuno può infrangere con alcunché", ha dichiarato il leader Kim Jong Un in una riunione dell'Assemblea popolare statale tenutasi martedì e mercoledì, ha riferito l'agenzia di stampa KCNA.