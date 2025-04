Sarà il Bologna ad affrontare il Milan nella finale della Coppa Italia, in programma il 14 maggio prossimo a Roma. Dopo il 3-0 dell'andata a Empoli, i rossoblù hanno battuto i toscani anche nel ritorno al Dall'Ara, per 2-1. Il Bologna è andato in vantaggio già al 7' su colpo di testa di Fabbian, poi al 33' Kovalenko ha pareggiato. Nel finale della ripresa è arrivata la rete di Dallinga.