Il 2024 è stato l'anno più caldo per l'Europa, con temperature annuali da record in quasi metà del continente. Lo rivela il rapporto Stato Europeo del Clima 2024 diffuso oggi dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (l'agenzia meteo della Ue) e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale.