Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l'uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Copenaghen, da Usa equipaggiamento anti-drone a vertice Ue
30 set 2025
Copenaghen, da Usa equipaggiamento anti-drone a vertice Ue

Incontri europei domani e giovedì nella capitale danese

Incontri europei domani e giovedì nella capitale danese

Incontri europei domani e giovedì nella capitale danese

Gli Stati Uniti hanno inviato equipaggiamento anti-drone in Danimarca, che ospiterà un vertice Ue questa settimana: lo ha dichiarato il ministero della Difesa danese, dopo che alcuni droni sono apparsi sul paese nordico, causando la chiusura di diversi aeroporti. "Siamo lieti e grati che gli Stati Uniti supportino la Danimarca con capacità anti-drone in relazione al prossimo vertice", ha dichiarato il ministero della Difesa in un post su X. Copenaghen ospiterà un vertice Ue domani e giovedì. (ANSA-AFP).

© Riproduzione riservata