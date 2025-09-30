Copenaghen, da Usa equipaggiamento anti-drone a vertice Ue

Gli Stati Uniti hanno inviato equipaggiamento anti-drone in Danimarca, che ospiterà un vertice Ue questa settimana: lo ha dichiarato il ministero della Difesa danese, dopo che alcuni droni sono apparsi sul paese nordico, causando la chiusura di diversi aeroporti. "Siamo lieti e grati che gli Stati Uniti supportino la Danimarca con capacità anti-drone in relazione al prossimo vertice", ha dichiarato il ministero della Difesa in un post su X. Copenaghen ospiterà un vertice Ue domani e giovedì. (ANSA-AFP).