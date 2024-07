Convention Gop, il giorno dell'incoronazione di Trump

Via al quarto e ultimo giorno della convention repubblicana a Milwaukee, quella che incoronerà formalmente Donald Trump come candidato del partito per la Casa Bianca, sotto una pioggia di 100 mila palloncini rossi, bianchi e blu, i colori della bandiera americana. Il tycoon dovrebbe tenere l'attesissimo discorso di accettazione della nomination intorno alle 21 locali (le 4 di notte in Italia), sotto gli occhi delle tv di tutto il mondo, di 2.429 delegati, di migliaia di giornalisti e di tutti i famigliari, compresi Melania e Ivanka (finora assenti). Sarà la sua apoteosi, nel giorno dedicato al tema 'Make America Great Once Again'. Dovrebbe essere presentato da Dana White, il ceo della organizzazione di arti marziali miste 'Ultimate Fighting Championship': una scelta forse non casuale, che incarna lo spirito combattivo di Trump anche nei momenti più difficili, come durante l'attentato, quando ha alzato il pugno e gridato "Fight, fight, fight", diventato un nuovo slogan del popolo Maga. Il Grand Old Party non ha ancora diffuso la lista ufficiale dei relatori ma sul palco dovrebbero salire il figlio Eric, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, l'ex anchor di Fox News Tucker Carlson.