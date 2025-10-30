Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
Controllo su cargo, due migranti giù da nave uno morto

Ricerche in corso per il secondo scomparso a Livorno

Ricerche in corso per il secondo scomparso a Livorno

Ricerche in corso per il secondo scomparso a Livorno

E' stato recuperato poco fa nelle acque del porto di Livorno il cadavere di uno dei due migranti tunisini illegali che si sono gettati in mare dopo essere stati scoperti a bordo della nave cargo danese Stena Shipper, proveniente dalla Tunisia e attraccata stamani nello scalo toscano. Proseguono intanto le ricerche dell'altro disperso.

I due, secondo quanto si apprende, sarebbero stati scoperti stamani da un controllo della Polmare sul cargo e sarebbero stati poi affidati alla custodia del comandante della nave, che li avrebbe chiusi all'interno di una cabina. I due sarebbero riusciti a sfuggire alla custodia e si sono gettati nelle acque del porto.

Le ricerche, condotte da capitaneria e vigili del fuco, sono difficoltose anche perché le acque sono molto limacciose e piene di detriti e rami a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla città da stamani. Inoltre in quella zona di mare oltre a un fondale di oltre 15 metri c'è molta corrente che porta al largo verso la diga foranea.



