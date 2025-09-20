Sabato 20 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco hacker ad aeroportiGuerra UcrainaMig russi EstoniaRating Italia
Acquista il giornale
Ultima ora'Controlli medici' per Salvini, annullati gli impegni di oggi
20 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. 'Controlli medici' per Salvini, annullati gli impegni di oggi

'Controlli medici' per Salvini, annullati gli impegni di oggi

Staff, "nulla di preoccupante, domani sarà a Pontida"

Staff, "nulla di preoccupante, domani sarà a Pontida"

Staff, "nulla di preoccupante, domani sarà a Pontida"

Annullati gli impegni pubblici di Matteo Salvini previsti per oggi. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domani a Pontida.

A quanto si apprende, i controlli per il vicepremier e segretario leghista si sarebbe resi necessari per un problema di calcoli renali. Nell'agenda di Salvini per oggi figuravano due appuntamenti: alle 11.30 era atteso a Nogara, nel Veronese, al 50esimo anniversario della nascita dello stabilimento Coca Cola, e alle 19 a Pontida, nelle valli della Bergamasca, per il tradizionale intervento alla manifestazione della Lega giovani che ogni anno precede il raduno della Lega, previsto domattina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Matteo SalviniLega