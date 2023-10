Controlli ai confini, inizio alle 14 di oggi

Alle 14 di oggi scatterà la sospensione del Trattato di Schengen in merito ai controlli alle frontiere, per ragioni di sicurezza legate a possibili infiltrazioni terroristiche attraverso la 'rotta balcanica' lungo i Paesi dei Balcani. Il provvedimento, inizialmente valido per dieci giorni, prorogabili fino alle 14 di martedì 31 ottobre, riguarda anche il Friuli Venezia Giulia, con i suoi 22 valichi principali per 232 chilometri di confine con la Slovenia a Est e con l'Austria a Nord. Da oggi, in entrata e in uscita dall'Italia, potranno essere richiesti i documenti.