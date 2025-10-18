Sabato 18 Ottobre 2025

18 ott 2025
Conte,Meloni in imbarazzo sulla manovra scappa dalle domande

Ha lasciato solo Giorgetti augurandogli 'in bocca al lupo'

"Capisco l'imbarazzo per l'aumento della pressione fiscale, l'innalzamento dell'età pensionabile e il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche mentre spendono tutto in armi. Ma non si scappa così durante le domande di una conferenza stampa sulla Manovra lasciando solo il Ministro dell'economia, augurandogli 'in bocca al lupo'. Credo che un grande 'in bocca al lupo' serva più a lavoratori, giovani, pensionati e aziende rimasti a bocca asciutta con questa manovrina". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte, riferendosi alla premier Giorgia Meloni.

