Conte,il governo peggiora la Fornero, aumenta l'età pensionabile

"Ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori, ma questa francamente non ce l'aspettavamo. Dopo anni di roboanti promesse Meloni, Salvini e Tajani sono arrivati là dove nessuno è mai arrivato: peggiorare la legge Fornero aumentando l'età pensionabile". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Il tutto in un Paese in cui i giovani fuggono all'estero. Li ricordiamo bene. Salvini diceva che avrebbe cancellato la Fornero nel primo Consiglio dei ministri, Meloni che era 'pentita di averla votata perché è una legge fatta male' promettendo lo 'stop all'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita'. Invece con loro è 'fine lavoro mai'. Siamo davanti a scelte che allontanano la pensione per tante lavoratrici e tanti lavoratori, un trend già iniziato con lo smantellamento di Opzione donna. E poi c'è Tajani, che sventolava la bandiera delle minime a 1.000 euro al mese: invece in questa Manovra per i pensionati minimi ci saranno solo 20 euro che, da quanto apprendiamo, dovrebbero andare solo agli over 70. Ci risparmino almeno la favoletta dei soldi che non ci sono dopo che, firmando Riarmo e aumento delle spese militari in sede Nato, hanno ipotecato il futuro dell'Italia per centinaia di miliardi".