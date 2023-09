Conte,governi con il Pd erano per accoglienza indiscriminata

"I Pd non si sentono riassunti dal termine accoglienza indiscriminata? In passato mi sembra che sia stata questa la declinazione dei governi loro, se non è così ce lo chiariscano". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa alla camera sulle proposte del Movimento per l'istruzione. "Come vi permettete di paragonarmi a questa destra? Ma la sinistra chiarisca quali sono le sue reali proposte, perché questo non è un Paese che può accoglierli tutti. Bisogna soccorrerli e poi accoglierli dignitosamente".