Conte, volano stracci sulle banche ma si investe per le armi

"Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera di fronte a 100 miliardi di utili delle banche, anzi hanno favorito anche il risiko bancario con una cordata amica. La realtà del paese è ben diversa: nei confronti dei cittadini, del ceto medio, delle fasce deboli si scarica la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni, si de-finanzia la sanità, si taglia il welfare ma nel compenso trovano 20 miliardi nel triennio per investirli in armi. Ditemi voi se è una manovra a favore o contro gli italiani". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro "Genocidio" di Rula Jebreal, a Montecitorio.