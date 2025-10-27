Conte, volano stracci sulle banche ma si investe per le armi

Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
"Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera di fronte a 100 miliardi di utili delle banche, anzi hanno favorito anche il risiko bancario con una cordata amica. La realtà del paese è ben diversa: nei confronti dei cittadini, del ceto medio, delle fasce deboli si scarica la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni, si de-finanzia la sanità, si taglia il welfare ma nel compenso trovano 20 miliardi nel triennio per investirli in armi. Ditemi voi se è una manovra a favore o contro gli italiani". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro "Genocidio" di Rula Jebreal, a Montecitorio.

