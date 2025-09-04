Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio NapoliMacchina di Santa RosaFunicolare LisbonaParata PechinoSinner Musetti
Acquista il giornale
Ultima oraConte, via alle procedure per l'elezione a presidente del M5s
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Conte, via alle procedure per l'elezione a presidente del M5s

Conte, via alle procedure per l'elezione a presidente del M5s

Gli iscritti potranno proporre la propria autocandidatura

Gli iscritti potranno proporre la propria autocandidatura

Gli iscritti potranno proporre la propria autocandidatura

Care amiche e cari amici, il Comitato di Garanzia ha adottato il regolamento per le elezioni del Presidente del Movimento 5 Stelle. Pertanto avvio il procedimento di elezione del Presidente del Movimento 5 Stelle invitando le/gli iscritte/i che ritengono di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel regolamento approvato dal Comitato di Garanzia, a proporre la propria autocandidatura." Così in un post su Facebook Giuseppe Conte.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata