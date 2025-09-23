Martedì 23 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
23 set 2025
Conte, sulla Palestina un misero espediente di Meloni

"Governo è con Netanyahu.A breve non ci saranno più palestinesi"

"Il riconoscimento condizionato dello Stato della Palestina, l'ultima 'trovata' di Meloni, è un misero espediente che conferma l'ignavia del nostro governo. Il riconoscimento di uno Stato è un atto formale, che in questo caso ha anche un alto valore simbolico oltreché politico. O lo fai o non lo fai. Perché l'Italia non può unirsi ad altri 150 e più Paesi che hanno già riconosciuto lo Stato della Palestina? L'ipocrisia del nostro Governo che continua a stare al fianco di Netanyahu è oscena. Se l'Italia non si affretta non ci saranno più le condizioni per il riconoscimento: semplicemente perché non ci sarà più la popolazione palestinese". Lo dichiara il leader del M5s Giuseppe Conte.

