Conte, sui banchi del governo non vedo Meloni ma Fornero

"Scegliete tagli e non investimenti, sforbiciate gli investimenti in sanità, ostacolate chi ha lavorato per una vita e stava per andare in pensione. Sui banchi del governo non vedo seduta la Meloni ma la Fornero. Nelle bozze di manovra apprendiamo l'ultimo tradimento dei cittadini, inseguite i cittadini con tasse anche nella culla. Il suo nuovo motto è: io sono donna, io sono madre e quindi pago più tasse". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre.