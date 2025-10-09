Conte, sono emozionato,spero in una svolta definitiva a Gaza

"Provo una forte emozione a pensare a tutti i palestinesi sopravvissuti al genocidio che finalmente possono vedere una Gaza dove tacciano le armi e arrivano gli aiuti umanitari. Spero davvero che questo primo passaggio segni una svolta definitiva e possa garantire un processo di pacificazione che metta al centro l'effettiva autodeterminazione del popolo palestinese, più che calcoli, speculazioni che nulla hanno a che fare con il suo benessere". Così il leader del M5s Giuseppe Conte nel corso dello speciale TG1 commentando l'accordo Hamas-Israele per Gaza.