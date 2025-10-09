Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
Ultima oraConte, sono emozionato,spero in una svolta definitiva a Gaza
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Conte, sono emozionato,spero in una svolta definitiva a Gaza

Conte, sono emozionato,spero in una svolta definitiva a Gaza

Il presidente M5s commenta la prima intesa Hamas-Israele

Il presidente M5s commenta la prima intesa Hamas-Israele

Il presidente M5s commenta la prima intesa Hamas-Israele

"Provo una forte emozione a pensare a tutti i palestinesi sopravvissuti al genocidio che finalmente possono vedere una Gaza dove tacciano le armi e arrivano gli aiuti umanitari. Spero davvero che questo primo passaggio segni una svolta definitiva e possa garantire un processo di pacificazione che metta al centro l'effettiva autodeterminazione del popolo palestinese, più che calcoli, speculazioni che nulla hanno a che fare con il suo benessere". Così il leader del M5s Giuseppe Conte nel corso dello speciale TG1 commentando l'accordo Hamas-Israele per Gaza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas